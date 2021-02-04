 

О мутации коронавируса от лечения антителами заявили медики в Британии

События Сегодня, 10:54108
О мутации коронавируса от лечения антителами заявили медики в Британии

Переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой могло спровоцировать мутации коронавируса.

К такому выводу пришли медики из Кембриджского университета в Великобритании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ученые в течение 102 дней наблюдали за течением коронавирусной инфекции у пациента, получающего плазму с антителами от доноров, переболевших COVID-19.

Несмотря на оказываемую помощь, пациент, чей иммунитет был ослаблен перенесенным ранее онкологическим заболеванием, умер.

Профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, изучавший этот случай вместе с коллегами, считает, что плазма с антителами может повлиять на вирус достаточно, чтобы заставить его мутировать.

"Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", - отметил он.

Отмечается, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы в спайковом белке, который отвечает за проникновение в здоровые клетки организма. При этом специалисты не отметили возникновения серьезных мутаций после приема пациентом препарата ремдесивир.

В отчете говорится, что у пациента не развился определенный вариант коронавируса, как тот, что теперь стал доминирующей формой, циркулирующей в Великобритании. "Это только показывает, что кто-то вроде него мог стать нулевым пациентом", - подчеркнул Гупта.

Авторы исследования считают, что с учетом полученных данных плазму крови людей, переболевших коронавирусом, следует применять при лечении пациентов со слабым иммунитетом с осторожностью.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, мутация, 7dniv, 7dnivinfo  
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