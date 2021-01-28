Проблем на дорогах и перебоев со светом ожидают в Украине из-за непогоды

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили о проблемах, которые могут возникнуть в Украине из-за непогоды.

В ряде областей из-за снегопадов и гололедицы может остановиться движение транспорта.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Сегодня и завтра в Украине прогнозируют осложнение погодных условий. В частности, возможен сильный снег, местами с переходом в дождь, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра и гололедица.

Непогода может привести к нарушению движения автотранспорта, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской и Львовской областях к его полному прекращению.

Также из-за непогоды в отдельных населенных пунктах могут наблюдаться перебои с энергоснабжением.