В торговом центре "Майдан" в Черновцах произошел взрыв

В Черновцах сегодня утром, 7 февраля, произошел взрыв в помещении торгового центра "Майдан".

В результате взрыва люди не пострадали.

Об этом сообщило местное издание "Молодой буковинец" со ссылкой на полицию Черновцов.

В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. От взрыва повылетали окна и повредилось само помещение.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы.

По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.