Австрия планирует начать производство российской вакцины от коронавируса препарата "Спутник V"

Австрия планирует начать производство китайской вакцины от коронавируса и российского препарата "Спутник V" - но после того, как они будут одобрены в Европе.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Welt am Sonntag.

"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Также, как для производителей из других стран", - сказал канцлер.

По мнению Курца, самое главное сейчас - как можно скорее получить максимальное количество безопасной вакцины от коронавируса. При этом сам политик готов привиться препаратом "Спутник V" или китайской вакциной, но только после их одобрения в ЕС.

"Вакцины - это об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических битвах", - добавил Курц.

Источник