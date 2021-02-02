Поддержку белорусскому народу выразила Украина в "день солидарности с Беларусью"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал инициативу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской по "международному дню солидарности с Беларусью".

Об этом говорится в заявлении главы украинского МИД на странице в Twitter .

Как заявил министр, Украина поддерживает право белорусского народа самостоятельно решать собственное будущее, а также подтверждает свою солидарность с ним.

"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Белорусы должны иметь право решать собственное будущее", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, 9 февраля исполнится полгода со дня начала протестов в Беларуси. 9 августа 2020 года белорусы вышли на акцию несогласия с результатами президентских выборов, на которых якобы снова победил Александр Лукашенко. В дальнейшем эти выборы и президентство Лукашенко не признают цивилизованные страны.

Первые акции протеста очень жестко разгонялись силовиками с применением газа, дубинок, водометов, резиновых пуль, а также были случаи применения огнестрельного оружия. Тысячи митингующих были задержаны и несколько - убиты. Акции в Беларуси продолжаются до сих пор.