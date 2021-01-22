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События Вчера, 18:3484
Пожар в кафе "Бистро" произошел в центре Киева

В центре Киева сегодня днем произошел пожар в кафе "Бистро".

Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания на улице Ивана Франка, 27/31.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия сразу же выехали спасатели 4-й пожарной части. По прибытию спасатели установили, что огонь вспыхнул на кухне кафе.

Во время тушения пожара из заведения вывели 5 человек. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар ликвидировали около 13:52. Причины возникновения пожара устанавливаются.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, Пожар, 7dniv, 7dnivinfo  
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