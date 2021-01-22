Пожар в кафе "Бистро" произошел в центре Киева

В центре Киева сегодня днем произошел пожар в кафе "Бистро".
Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания на улице Ивана Франка, 27/31.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия сразу же выехали спасатели 4-й пожарной части. По прибытию спасатели установили, что огонь вспыхнул на кухне кафе.
Во время тушения пожара из заведения вывели 5 человек. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Пожар ликвидировали около 13:52. Причины возникновения пожара устанавливаются.