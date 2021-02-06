Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 февраля 2021

В Украине по состоянию на утро 8 февраля 2021 - 1 244 849 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 2 141 новых случаев в сутки.
Умерло 23 597 человек.
Выздоровело - 1 073 046.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 88 случаев;
Винницкая область - 123 случая;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 156 случаев;
Донецкая область - 28 случаев;
Житомирская область - 176 случаев;
Закарпатская область - 133 случая;
Запорожская область - 59 случаев;
Ивано-Франковская область - 398 случаев;
Киевская область - 97 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 119 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 61 случай;
Полтавская область - 32 случая;
Ровенская область - 45 случаев;
Сумская область - 54 случая;
Тернопольская область - 74 случая;
Харьковская область - 35 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 24 случая;
Черкасская область - 53 случая;
Черновицкая область - 143 случая;
Черниговская область - 46 случаев.