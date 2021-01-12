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События Сегодня, 09:250
Переговоры по ядерной программе только после отмены санкций США готов возобновить Иран

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи озвучил "окончательное и необратимое" решение Тегерана по ядерной сделке.

Оно заключается в том, чтобы вернуться к соблюдению ядерной сделки 2015 года только в том случае, если Вашингтон снимет санкции против Ирана

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом аятолла Хаменеи отреагировал на недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не снимут санкции просто для того, чтобы вернуть Иран за стол переговоров.

"Иран выполнил все свои обязательства по сделке, в отличии от Соединенных Штатов и трех европейских стран... Если они хотят, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам, Соединенные Штаты на практике должны отменить все санкции. Это необратимое и окончательное решение, и все иранские официальные лица достигли консенсуса по нему", - заявил Хаменеи.

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Теги: news, новости, Украина, Иран, ядерная, сделка, 7dniv, 7dnivinfo  
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