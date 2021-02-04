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События Сегодня, 10:2197
8 февраля в Киеве начинается Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

Первую сессию откроет президент Владимир Зеленский, также приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.

Как сообщается на сайте форумана протяжении трех дней участники обсудят вопросы, посвященные борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Подробно о программе и спикерах мероприятия - на РБК-Украина.

Главное о форуме "Украина 30"

  • Всеукраинский форум о коронавирусе пройдет 8-10 февраля в столице при поддержке Офиса президента, Кабмина и международных организаций (USAID, ВОЗ, UNICEF).
  • Спикеры затронут глобальные темы влияния COVID-19 на жизнь и здоровье людей, социальную сферу, экономику, безопасность.
  • Начало первой сессии в 10:00 8 февраля, ее откроет президент Владимир Зеленский.
  • Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн, а некоторые спикеры выступят в формате видеоконференции.
  • Украинцы могут задать вопросы участникам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Кто примет участие

На протяжении форума состоятся выступления президента, представителей Кабмина и Верховной рады, а также международных экспертов.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примут участие в мероприятии в онлайн-режиме.

Среди приглашенных зарубежных участников: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, главный советник гендиректора Всемирной организации торговли Тим Йенд, посол Эстонии Каимо Кууск, директор медийной программы USAID в Украине Джиллиан МакКормак, глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер и др.

Спикеры от Украины: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, глава Минздрава Максим Степанов, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр образования Сергей Шкарлет, министр культуры Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, первый замглавы ВР Руслан Стефанчук.

Темы форума

По заявлению организаторв, главной задачей форума является предоставление обществу ответов на наиболее актуальные вопросы о противодействии COVID-19.

Представители власти расскажут о стратегии преодоления пандемии и ее последствий в Украине, национальном плане вакцинации.

Также затронут такие темы: меры восстановления экономики, помощь уязвимым слоям населения, адаптация системы образования, международное сотрудничество, перспективы открытия границ.

Программа форума "Украина 30"

8 февраля. 10:00 - 11:00. Первая сессия.

"Украина против вируса" - выступление Владимира Зеленского. Глава государства представит стратегическое видение плана власти для преодоления пандемии коронавируса в 2021 году.

"Мир против вируса" - генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус представит текущую ситуацию с противодействием COVID-19 на международном и национальном уровнях, расскажет об уроках борьбы с пандемией(онлайн-включение).

"Европа против вируса" - председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен расскажет о роли Евросоюза в борьбе с пандемией, значении вакцинации (видеообращение).

11:10 - 12:40. Вторая сессия. "Международный контекст борьбы с пандемией" - спикеры обсудят международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, новую геополитику на фоне пандемии, возможность открытия границ для украинцев в этом году.

12:50 - 14:20. Третья сессия. "Вакцинация как билет в нормальную жизнь страны" - глава Минздрава Максим Степанов представит Национальный план вакцинации, расскажет о готовности медицинской системы и безопасности вакцин.

14:30-16:00. Специальная сессия. "Разговор религиозных деятелей Украины".

9 февраля

10:00 - 10:20. "План правительства по предотвращению пандемии" - выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

10:30 - 12:00. "2021: экономический диагноз и рецепты оздоровления".

12:10 - 13:10. "Как успешно преодолеть удар пандемии по бизнесу".

13:20 - 14:50. "Образование в 2021 году".

15:00 - 16:30. "Регионы против вируса".

10 февраля

10:00 - 11:30. "Инновации в условиях пандемии".

11:40 - 12:50. "Крым и Донбасс против вируса".

13:00 - 14:30. "Пандемия: дезинформация и мизинформация".

Напомним, проведение форума "Украина 30" анонсировал президент Владимир Зеленский. Глава государства призвал украинцев задать вопросы спикерам.

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