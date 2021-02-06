 

Как закрытие оппозиционных телеканалов отразилось на отношении к Зеленскому на Западной Украине

События Сегодня, 10:31117
Как закрытие оппозиционных телеканалов отразилось на отношении к Зеленскому на Западной Украине

Закрытие трех телеканалов, похоже, не только уменьшило и без того тающий электорат Зеленского на Юго-Востоке, но и не добавило ему голосов среди националистов на Западной Украине, как, вероятно, надеялись политтехнологи Банковой.

Хоть большинство галичан, естественно, считают "перемогой" запрет "пророссийских каналов", Зеленский для них так и не сошел за "своего".

Более того, многие жители Западной Украины полагают, что при помощи отключения каналов Зеленский пытается отвлечь внимание народа от проблемных тем вроде повышения тарифов. 

"Ритуальная жертва Байдену"

Главная версия причин такого шага, которую продвигают местные эксперты, - желание угодить США и президенту Байдену ради получения кредитов и остановить катастрофическое падение рейтингов.

"Ну что же, пока не готов пересмотреть отношение к Зеленского, но стрелка качнулась в сторону к позитиву. Но без иллюзий. Скорее всего это вынужденное ситуативное решение", - пишет в Facebook львовянка Григорий Сиротюк.

"Зе должен был принести ритуальную жертву Байдену? Фактически он прикрыл каналы, которые сделали его президентом" - пишет у себя в Facebook львовский журналист Николай Савельев. Он называет это "первым нормальным шагом периода имитации деятельности Зе-режима".

Как закрытие оппозиционных телеканалов отразилось на отношении к Зеленскому на Западной Украине

Некоторые не без иронии требуют от Зе новых "жертв" - но и тогда не факт, что примут за своего. 

"Жарь их, дядя Вова!" - пишет Николай Мельник.

"Закрытие каналов Медведчука - перемога, конечно. Но скорее всего это произошло не потому, что Зеленский такой смелый патриот, а потому что рейтинги надо спасать и понравиться Байдену, чтобы тот побольше денежек выделил (ради этого и Дубинского исключили из фракции). Для того чтобы на самом деле доказать свой патриотизм. Зеленскому надо как минимум вычистить всех реваншистов из власти (бывших регионалов, Ермака), отменить праздники 8 марта и 9 мая. А так это одноразовая акция", - размышляет в беседе со "Страной"  ивано-франковский предприниматель Владимир Наконечный.

По "американской" версии обсуждают варианты - либо Зеленский сам проявил инициативу, либо его "заставили".  

"Похоже, Зеленского хорошо прижали: либо цивилизованный мир займется им лично, или он будет делать хоть что-то для предотвращения скатывания Украины в лапы Кремля", - цитируют политолога Андрея Смолия львовские СМИ.

"Решением о закрытии пропагандистских телеканалов доволен. Возникает вопрос только почему Зеленский медлил с этим почти два года? Юридически - это реализация постановления ВР о санкциях 2589-VIII, принятой в октябре 2018 года. Но Порошенко не дали ее ввести в действие, ведь впереди были выборы и это воспринимали наступлением на свободу слова. Даже Мустафа Найем во время голосования за постановление воздержался. Проигнорировать позицию Запада тогда было невозможно - Украине была нужна поддержка. А вот теперь, после избрания Байдена, компенсируя свои многочисленные факапы, Зеленский готов на все. Правду говорили шутники: Байден придет - порядок наведет (от слогана времен ОУН-УПА "Бандера придет - порядок наведет", - Ред.)", - размышляет в Facebook львовянин Александр Слюта.

Как закрытие оппозиционных телеканалов отразилось на отношении к Зеленскому на Западной Украине

"Отвлечь внимание от тарифов и поднять рейтинги"

Еще одна версия на Западной Украине - закрытием каналов Зе отвлекает внимание народа от бедности и подорожания. 

"Классно отвлекают внимание от темы тарифов, от митингов ФЛП", - считает Ирина Ижик.

"Я думаю, что это никакое не давление США, а попытка отвлечь внимание от повышения тарифов. Чудаки завалили всю экономику, не привели к миру, повысили тарифы, цены на топливо и т.д., но у Зели и дальше высокий рейтинг. И если бы выборы были сегодня, он бы праздновал победу", - солидарен журналист Владимир Хрущак.

"Также думаю, что США здесь чисто рикошетом. Тарифы, обвал рейтинга, санкции против Дубинского, обострение на Востоке. И все эти темы заглушило закрытия каналов. Без сомнения, нужно закрытие, но мы же еще не знаем, чем это все закончится", - согласен львовский политолог Василий Музыка.

"Это все кажется очередным сценарием для поднятия "плинтусных" рейтингов Зе и его команды", - согласна львовянка Оксана Ковалева. 

С ними спорит Савельев, доказывая, что подоплека - не отвлечение внимание от тарифов.

"Те, кому приходят невероятные счета за газ, в заднице видели свободу слова на 112 канале. Рейтинги Зеленского с 26% в конце декабря 2020 года упади до 19% в конце января 2021-му. И тенденция к резкому снижению. Сейчас отпадут те, кто верил ньюсванам и зикам. А это уже остается 11-13 процентов. С таким процентом Зеле выборы не выиграть. Даже у Юща не было такого резкого падения рейтинга. Зеленский не достигнув середины срока, потерял две трети рейтинга. Это уже все", - отстаивает журналист свою точку зрению о том, что каналы закрыли по согласовании с США.

"Америка здесь ни при чем. Хотя Байден в принципе может просить, как, например, генпрокурора под сыночка поменять. Но, по моему скромному мнению, чисто грызня пауков в банке. Сомневаюсь, что был разговор а-ля "Закройте эти помойки". Скорее был разговор: "Можно мы закроем эти помойки?" - "Да нам все равно, делайте, что хотите" (про себя - мы тут у себя целого президента Трампа забанили, а тут какие-то несчастные каналы, о которых никто не слышал)", - пишет Сергей Брицкий.

Другие по-прежнему обвиняют Зеленского в зраде и в том, что он пускает пыль в глаза. 

"Это раздвоение личности или шизофрения одновременно продать оккупанту свой шуточный проект "Дизель-шоу" и запретить пропаганду оккупанта? Одновременно заблокировать прокацапские каналы и делать официальные обращения на языке оккупанта", - возмущена Юлия Зак. 

"Нечему радоваться. Закрытие каналов - заявка на второй срок, а пока - актив в торгах с олигархами-владельцами каналов и Медведчуком. И попытка получить поддержку общества", - полагает политолог Петр Процык.

"Круче ли Зе, чем Порошенко?" 

Одна из основных тем в комментариях Зеленского, других представителей власти, а также их группы поддержки относительно закрытия телеканалов это то, что он сделал то, что не смог или не захотел сделать Порошенко. Экс-президента в связи с этим обвиняют в зраде и чуть ли не в сговоре с Медведчуком. 

В тоже время на Западной Украине эта тема не сильно "заходит" в народ. 

Многие верят объяснениям Порошенко, почему он, будучи при власти, не отключил каналы.

"112" канал Козак купил за пару месяцев до выборов, а ЗИК - уже после выборов. Он просто не успел их закрыть. А если бы Порошенко их отключил во время избирательной кампании, его бы обвинили, что он закрыл оппозиционные каналы, кричали бы, что он душит свободу слова. И Трамп бы не поддержал его в отличие от Байдена. Хотя снова став президентом, конечно, закрыл бы, как закрыл российские соцсети и телевидение в Украине", - говорит львовский программист Михаил Слюсарчук.    

Еще одна версия, которую обсуждают на Западной Украине, - при Порошенко на запрещенных каналах не было столько "зрады". А вот при Зеленском, мол, "распоясались".

"При Порошенко эти каналы не позволяли такой антигосударственной деятельности как сейчас, были гораздо скромнее", - считает львовянин Николай Тонченко.

Впрочем, некоторые жители Западной Украины все-таки поддерживают версию Зеленского и Ко о "зраде" Порошенко. 

"Мерзкий лжец сам привел Медведчука, а все отрицает. А как уволил Шустера, это было честно?", - пишет в Facebook Надежда Барабаш из Дрогобыча Львовской области.

"А действительно, почему не закрыл", - задается риторическим вопросом железнодорожник Виктор Романюк из Здолбунива Львовской области.

Как закрытие оппозиционных телеканалов отразилось на отношении к Зеленскому на Западной Украине

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Теги: news, новости, Украина, Телеканалы, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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