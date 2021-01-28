В Украине бушует непогода

Также задерживаются авиарейсы в киевском и львовском аэропортах.

Из-за значительного похолодания в Украине, которое сопровождается снегопадами и сильным ветром, затруднено движение транспорта на въезде в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщают в Укргидрометцентре, на снеголавинной станции Пожежевская сильные снегопады. Выпало до 132 сантиметров снега. На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 99 сантиметров.

Также предупреждают, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью и осадками.

Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице. Однако, пресс-служба аэропорта предупреждает, что могут быть задержки.

Рейсы в и из Одессы - задерживаются. Перелеты из Львова - вообще отменили.

Также были проблемы со взлетом и посадкой на втором столичном аэропорту - "Киев". Там утром на 25-ть минут задержали вылет в Берлин и на полчаса опоздал самолет из Запорожья.

Также с 15:00 ограничен въезд в Киев для грузовиков. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий, предупреждает пресс-служба КГГА.

По прогнозу синоптиков, снегопад усилится во второй половине дня, а ограничение позволит минимизировать пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.