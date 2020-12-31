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События Сегодня, 15:5583
Вакцинация от COVID в Украине будет добровольной

В частности, никого не будут принуждать прививаться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - отметила Мендель.

Напомним, сам президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что нужно обязательно вакцинировать тех, кто работает на государство. В том числе, медиков, которые работают с COVID-пациентами, а также школьных учителей. По его мнению, они не имеют права отказаться от прививок.

Кроме того, он отметил, что Кабинет министров должен подготовить список профессий, представителям которых нужно вакцинироваться, чтобы остаться на своей работе.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, COVID, 7dniv, 7dnivinfo  
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