Вакцинация от COVID в Украине будет добровольной

Напомним, сам президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что нужно обязательно вакцинировать тех, кто работает на государство. В том числе, медиков, которые работают с COVID-пациентами, а также школьных учителей. По его мнению, они не имеют права отказаться от прививок.

Кроме того, он отметил, что Кабинет министров должен подготовить список профессий, представителям которых нужно вакцинироваться, чтобы остаться на своей работе.