Суд против Управления госохраны проиграл Тупицкий

Его сотрудники не пускали судью в здание КСУ.

Указано, что Окружной административный суд Киева рассмотрел заявление Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО препятствовать выполнению им полномочий главы суда.

"8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК поставил - отказать в его удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого", - отмечает суд.

В ОАСК подчеркивают, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу.

"По мнению суда, применение выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу", - говорится в сообщении.