Из-за снегопада в Киеве образовались пробки

В понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве образовались существенные пробки из-за снегопада в городе.
Движение затруднено в центральной части столицы.
Так, в центре столицы движение затруднено на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.
Также пробки образовались на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережно-Крещатицкой, Жилянской, проспекте Лобановского.
Движение также затруднено на проспекте Степана Бандеры, улицах Елены Телиги, Дегтягревской, Новоконстантиновской, Кирилловской, Богатырской, Автозаводской, Оболонском проспекте, проспекте Правды.