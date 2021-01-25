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События Сегодня, 19:1254
Из-за снегопада в Киеве образовались пробки

В понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве образовались существенные пробки из-за снегопада в городе.

Движение затруднено в центральной части столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Так, в центре столицы движение затруднено на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

Также пробки образовались на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережно-Крещатицкой, Жилянской, проспекте Лобановского.

Движение также затруднено на проспекте Степана Бандеры, улицах Елены Телиги, Дегтягревской, Новоконстантиновской, Кирилловской, Богатырской, Автозаводской, Оболонском проспекте, проспекте Правды.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, пробки, снегопад, 7dniv, 7dnivinfo  
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