В водах Дании к концу апреля планируют достроить "Северный поток-2"

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в водах Дании к концу апреля 2021 года.
Также нужно достроить еще 30 километров в водах Германии.
Об этом сообщило агентство Reuters.
В водах Дании нужно проложить около 120 километров газопровода.
После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.
Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании уже началось. Российское судно-трубоукладальник Fortuna завершило испытания начало процесс строительства газопровода в субботу, 6 февраля.