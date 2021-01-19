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События Вчера, 22:0376
В водах Дании к концу апреля планируют достроить "Северный поток-2"

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в водах Дании к концу апреля 2021 года.

Также нужно достроить еще 30 километров в водах Германии.

Об этом сообщило агентство Reuters.

В водах Дании нужно проложить около 120 километров газопровода.

После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании уже началось. Российское судно-трубоукладальник Fortuna завершило испытания начало процесс строительства газопровода в субботу, 6 февраля.

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Теги: news, новости, Украина, Северный_поток2, 7dniv, 7dnivinfo  
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