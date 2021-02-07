«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель

Наблюдательный совет акционерного общества «Закарпатгаз» назначил своим решением нового председателя компании.

Им стал Сергей Вергель.

До этого Вергель работал на должности первого заместителя председателя правления компании «Киевгаз». Известно, что он родом из Киева.

Ранее избирался депутатом от Партии Регионов в Верховный Совет Автономной Республики Крым. С 2018 года Указом Президента Украины N176/2018 в отношении Вергеля введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).