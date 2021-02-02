На пике похолодания российская электроэнергия будет идти в Украину в повышенный объемах чтобы украинцы не остались без света и тепла

В Украине заговорили о верных отключениях света. Якобы, "Укэнерго" уже даже подготовила график таких отключений, которые срочно передали в Офис президента. Эту информацию косвенно подтвердили и в самой "Укрэнерго".

Впрочем, заявили, что эти графики — "на всякий случай", и вовсе не означают, что начнутся отключения.

Как мы уже писали, объединенная энергосистема работает фактически в авральном режиме. А с ухудшением погодных условий, которое сейчас наблюдается по всей стране, ситуация стала еще более критической.

Разбирались - грозят ли украинцам веерные отключения электроэнергии.

"На всякий случай"

О том, что веерные отключения электроэнергии в Украине - фактически на низком старте, сейчас активно говорят в профильной среде. Якобы, Кабмин срочно подал в ОП подготовленный "Укрэнерго" график отключений.

Эту информацию "Стране" подтвердило сразу несколько источников на энергорынке.

"Они ("Укрэнерго" -Ред) в оперативном режиме отправили в Офис президента своего рода информирование о необходимости перетоков и импорта до 3 тысяч мегаватт. И действительно указали на возможность в критической ситуации ограничивать потребление. Причем, это касается всех - и промышленности, и населения", - рассказал нам аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

В пресс-службе "Укрэнерго" на вопрос - готовятся ли веерные отключения - ответили следующее.

"Графики аварийных отключений потребителей есть всегда. Сейчас говорят именно о них. Их обновляют регулярно, вне зависимости от того, есть ли угроза отключений. Это такой порядок, для страховки. Ведь если наступает момент кого-то отключить, у диспетчера на то, чтобы принять решение и дать такую команду очень мало времени - меньше минуты. Поэтому графики есть всегда. Но сейчас к отключениям никто прибегать не планирует", — заверили в "Укрэнерго".

НЭК разработала следующий план работы на 8-20 февраля, с учетом критических условиях (в частности, резкого похолодания)

энергоблоки "Центрэнерго" (Углегорская, Трипольская, Змеевская ТЭС) в случае необходимости будут работать на резервном топливе (на газе)

на Запорожской ТЭС ("ДТЭК Днепрэнерго", которая 3 февраля выключалась, восстановлено работу трех энергоблоков

эксплуатация ГЭС Днепровского каскада (Киевская, Каневская, Кременчугская, Днепровская, Каховская ГЭС) шла с максимальной экономией ресурсов, чтобы увеличить производств гидрогенерации в холода.

С этой недели в пиковые нагрузи (утро/вечер) если на остальных ТЭС будет мало угля, станет подключаться "Центрэнерго" с газовыми блоками ТЭС.

Плюс - "не планируется ограничений импорта". То есть, и белорусская, и российская электроэнергия, поставки конторой возобновили с 1 февраля, будут идти в Украину в повышенный объемах.

Также в "Укрэнерго" отметили, что важно не допускать аварийных отключений, как были, к примеру, на Запорожской ТЭС.

Будут ли веерные отключения?

И все же, по словам Юрия Корольчука, риски отключений электроэнергии есть.

"Такая ситуация может сложиться, если, к примеру, на пике импорта в 3 тысячи мегаватт выпадет блок АЭС на 1000 мегаватт или два блока ТЭС", - говорит эксперт.

"В теории попытаются перекрыть дефицит за счет ГАЭС и срочно поднимать блоки ТЭС. На крайний случай - запустят блок АЭС, котрый в ремонте, но сможет выдержать неделю работы. Одним словом, рулетка", — добавил Корольчук.

Мы уже писали, что на украинских ТЭС - дефицит угля, и они работают фактически с колес.

Но многие блоки попросту отключают, в том числе, и по экономическим соображениям. Дешевого угля нет, а запускать их на дорогом резервном топливе (скажем, газе) генерирующим компаниям невыгодно. Есть риски "не поместиться" в рыночный тариф на электроэнергию.

По состоянию на утро 7 февраля на аварийном ремонте было 9 энергоблоков. Из них 7 блоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (4 блока Криворожская ТЭС, по одному на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворскй ТЭС), 1 блок Славянской ТЭС (Донбасенерго), один - Углегорской ТЭС (Центренерго).

"Еще 6 блоков не работает по причине отсутствия угля. Несмотря на сложности из -за нерабочего состояния некоторых энергоблоков, диспетчеры "Укрэнерго" балансируют энергосистему", - написал на своей странице в Facebook глава профильного комитета Андрей Герус.

"Судя по графику работы энергоблоков и количеству блоков, стоящих на аварийных и плановых ремонтах, в Украине серьезные проблемы с энергетической безопасностью. На сегодня уже согласовано 100% пропускной способности импорта электроэнергии из Беларуси на период сильных холодов на этой неделе", - рассказал нам эксперт энергорынка Олег Попенко.

То есть, даже с учетом импорта, электроэнергии может не хватать.

"Минэнерго и "Укрэнерго" рассматривают сразу несколько вариантов - как выйти из ситуации. Н все ни сводятся к импорту - из Беларуси и други средних стран", - добавил Попенко.

В любом случае, если и будут веерные отключения, население числится в списке претендентов на предпоследнем месте, перед критической инфраструктурой. Сначала будут выключать промышленность», — добавил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

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