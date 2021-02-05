273 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды

По состоянию на утро вторника в Украине из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега обесточены 273 населенных пунктов.

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий населенные пункты были обесточены в 12 областях. В частности в Одесской области - 85, Херсонской - 54, Черновицкой - 40, Николаевской - 34, Запорожской - 12, Полтавской - 12, Киевской - 10, Кировоградской - 10, Донецкой - 7, Закарпатской - 5, Житомирской - 3 и Днепропетровской - 1.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.