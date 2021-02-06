В Киеве второй день продолжается сильный снегопад

Из-за этого на дорогах города образовались масштабные пробки.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps .

Сейчас затруднено движение транспорта на большинстве главных улиц города. В частности, пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, проспекте Валерия Лобановского.

Также пробки образовались на Майдане Независимости, улице Крещатик, улице Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская, Минском проспекте, а также на всех киевских мостах.

Затруднено движение возле каждой станции метро. На левом берегу значительные пробки на Харьковском шоссе, улице Центральная, улице Светлая и на всех проспектах со стороны мостов.

Отметим, сейчас в столице идет снегопад, который сопровождается шквалистым ветром.