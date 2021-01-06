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Расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов начал штат Джорджия

Офис госсекретаря Джорджии начал расследование попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате.

Потом дело передадут генпрокурору.

Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь офиса госсекретаря Уолтер Джонс.

Расследование началось из-за записи звонка Трампа госсекретарю Брэду Раффенспергеру 2 января. Как сообщается, экс-президент в телефонном разговоре оказывал давление на госсекретаря, чтобы тот отменил результаты выборов в штате.

"Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы… Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором", - сказал Джонс.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, штат, Джорджия, 7dniv, 7dnivinfo  
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