Расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов начал штат Джорджия

Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь офиса госсекретаря Уолтер Джонс.

Расследование началось из-за записи звонка Трампа госсекретарю Брэду Раффенспергеру 2 января. Как сообщается, экс-президент в телефонном разговоре оказывал давление на госсекретаря, чтобы тот отменил результаты выборов в штате.

"Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы… Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором", - сказал Джонс.