В Танзании из-за неизвестной инфекции умерли 15 человек

В Танзании по меньшей мере 15 человек умерло из-за заражения неизвестной инфекцией.
Еще более 50 человек попали в больницу.
Об этом сообщает Africa Feeds со ссылкой на представителей здравоохранения страны.
По словам главного врача округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду, первоначальное обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.
"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу", - рассказал главврач.