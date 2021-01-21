В Танзании из-за неизвестной инфекции умерли 15 человек

По словам главного врача округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду, первоначальное обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу", - рассказал главврач.