Вакцинация от COVID-19 стартовала в Иране

В Иране сегодня стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Об этом пишет IRNA.

Указано, что вакцинация началась с торжественной церемонии, которую провели в больнице имама Хомейни в Тегеране в присутствии президента Хасана Рухани и министра здравоохранения Саида Намаки.

После этого от коронавируса привили двух медсестер и анестезиолога из отделения интенсивной терапии тегеранской больницы.

Глава Минздрава отметил, что 9 февраля пройдет одновременная вакцинация медсестер и врачей реанимаций в 625 больницах. Затем прививки будут делать другим уязвимым группам, начиная с граждан старше 65 лет.