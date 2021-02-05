«Ешьте богатых»: в TikTok новый тренд — блогеры предлагают отписываться от знаменитостей

В соцсети TikTok набирает популярность новый тренд под названием Eat the rich («Ешьте богатых»): блогеры предлагают отписаться от богатых знаменитостей, инфлюенсеров, популярных брендов и компаний — Кайли и Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Джеймса Чарльза, Арианы Гранде, Бейонсе, Джеффри Стара и даже самого официального аккаунта TikTok.

Тикток-тренд появился на фоне того, как обычные пользователи Reddit устроили «войну» с Уолл-стрит и изменили правила фондового рынка. Теперь пользователи TikTok хотят доказать, что их влияние на знаменитостей не меньше, чем знаменитостей на них.

«Я побывала в кроличьей норе, видела, как это получилось с биржей и акциями, и я знаю, что богатые в панике», —сказала тиктокер Джина Болонья, которая положила начало флешмобу Eat the rich. Она призвала отписаться от знаменитостей в TikTok и других соцсетях, потому что знает, что те получают деньги именно благодаря количеству подписчиков: «Я знаю, что вы можете любить их, но давайте заставим их почувствовать, что мы такие же важные, как и они. Отпишитесь от них. Перестаньте смотреть их контент, даже если это всего на несколько месяцев».

Благодаря призывам Болоньи и ее последователей от Кайли и Кендалл Дженнер уже отписалось несколько тысяч человек, однако на аудитории звезд, у которых более 200 миллионов подписчиков в Instagram, это существенно не скажется. Тем не менее тренд только начинает набирать популярность и может перерасти в более масштабное движение.

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