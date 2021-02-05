На новые протесты в России отреагировали у Путина

В Кремле заявили, что участников протестов будуть привлекать к ответственности.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о новых протестах в России, которые состоятся 14 февраля.

По его словам, виновные в нарушении закона при проведении очередных несогласованных акций будут привлечены к ответственности.

"В "кошки-мышки" ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", - сказал Песков.

Отметим, 23 и 31 января, а также 2 февраля на акциях протеста в России задержали более десяти тысяч человек.