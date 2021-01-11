У ВОЗ есть четыре гипотезы как коронавирус впервые передался человеку

Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку.

Первая гипотеза - человек заразился прямо от животного, однако маловероятно, что это от летучей мыши. ВОЗ рекомендует дальнейшие исследования.

Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям". В ВОЗ это называют наиболее вероятной версией, однако она потребует дополнительных исследований.

Есть версия, что COVID-19 мог передаться человеку через замороженные продукты, "выступающие в качестве поверхности для передачи вируса человеку". Это также требует дальнейших исследований.

Теорию об утечке коронавируса из китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной".