 

У ВОЗ есть четыре гипотезы как коронавирус впервые передался человеку

События Сегодня, 16:1188
У ВОЗ есть четыре гипотезы как коронавирус впервые передался человеку

Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку.

Утечку из лаборатории называют маловероятным.

Об этом сообщает Sky News.

Первая гипотеза - человек заразился прямо от животного, однако маловероятно, что это от летучей мыши. ВОЗ рекомендует дальнейшие исследования.

Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям". В ВОЗ это называют наиболее вероятной версией, однако она потребует дополнительных исследований.

Есть версия, что COVID-19 мог передаться человеку через замороженные продукты, "выступающие в качестве поверхности для передачи вируса человеку". Это также требует дальнейших исследований.

Теорию об утечке коронавируса из китайской лаборатории назвали "чрезвычайно маловероятной".

Напомним, ВОЗ сделала заявление о возможном происхождении коронавируса. По ее данным, СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo, ВОЗ  
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