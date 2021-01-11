ВОЗ заявила что теория об утечке коронавируса из китайской лаборатории "чрезвычайно маловероятна"

Миссия ВОЗ в китайском Ухане заявила, что теория об утечке коронавируса из лаборатории "чрезвычайно маловероятна".

Об этом на брифинге сообщил эксперт ВОЗ Петер Бен Эмбарек

"Исследования показывают, что "лабораторная" гипотеза крайне маловероятна, чтобы объяснить попадание вируса в человеческую популяцию", - сказал Эмбарек, уточнив, что организация поэтому не будет предлагать ее дальнейшее изучение.

Напомним, в ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане. К таким выводам комиссия пришла на основе имеющейся эпидемиологической информации.

Ранее участник миссии ВОЗ Фабиан Лендертц заявил, что нет цели найти вину Китая в появлении коронавируса, поскольку он мог возникнуть в другой стране.

Эксперты предполагают, что СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев. Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань.

Отметим, китайская газета South China Morning Post еще в начале пандемии писала, что "нулевой пациент" с COVID-19 был зарегистрирован в городе Ухань 17 ноября 2019 года. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, заявляла, что первый подтвержденный случай заражения коронавирусом датируется 8 декабря.