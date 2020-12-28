Какое животное стало "резервуаром" COVID-19 не установили в ВОЗ

Среди какого-либо вида животных не было его широкого распространения.

Глава экспертной миссии ВОЗ в Китае, изучающей происхождение вируса, Петер Бен Эмбарек заявил, что организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"В ходе нашего изучения не удалось установить, что какой-то конкретный вид животных был потенциальных "резервуаром" вируса. Сейчас и в 2019 году не похоже, чтобы было широкое распространение вируса среди какого-то вида животных", - подчеркнул представитель ВОЗ.

Эмбарек рассказал также, почему эксперты обратили свое внимание на других животных, которые могли быть переносчиками вируса.

"Прямой переход вируса от летучей мыши к человеку маловероятен", - заявил представитель ВОЗ.