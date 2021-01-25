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События Сегодня, 22:1046
Ввести тюремный срок за нарушение карантина при въезде хотят в Британии

В Британии правительство намерено ужесточить меры наказания за нарушение карантинного режима на границе.

Нарушителям карантина может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хенкок, передает пресс-служба правительства.

Тюрьма может грозить тем, кто побывал в странах, внесенных в "красный список" по COVID-19, за 10 дней до возвращения в Великобританию и не сообщившим об этом.
"Любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего "красного списка" за 10 дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет", - заявил Хенкок.

Как сообщалось, правительство Великобритании приняло решение ужесточить правила въезда на территорию Соединенного Королевства. Новые меры являются последней попыткой правительства предотвратить попадание мутировавших штаммов коронавируса в страну.

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Теги: news, новости, Украина, Британия, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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