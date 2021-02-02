Как из-за войны олигархов на энергорынке готовятся поднять тарифы для населения

На волне энергетического кризиса (а Украина фактически оказалась на пороге веерных отключений электроэнергии), начались разборки - кто загоняет страну в блэкаут и кто на нем заработает.

Версий несколько.

Первая — кризис в отрасли является рукотворным, и в нем, якобы, заинтересован Ринат Ахметов (группа ДТЭК контролирует большую долю тепловой генерации).

Недавно глава профильного парламентского комитета Андрей Герус (которого, к слову, считают человеком Игоря Коломойского) намекнул, что блоки на ТЭС Ахметова выключаются не просто так. Напомним: этой зимой одной из проблем объединенной энергосистемы стало слишком большое количество неработающих блоков на ТЭС. На 9 февраля их уже 10, из них 9 - на станциях группы ДТЭК.

В самом ДТЭК все обвинения опровергли, пояснив выключение блоков технической необходимостью.

Тем не менее, начала раскручиваться тема, что проблемы в энергетике на руку Ахметову, который таким образом хочет продавить повышение тарифов на электроэнергию. Называются и другие причины "заговора".

Экс-нардеп, член набсовета "Укрзализницы" Сергей Лещенко (из числа так называемых "соросят", но ныне близкий к Банковой) изложил в своем Telegram целый список условий, которые, якобы, выставил Ахметов в обмен на решение по энергетике. "Хотелки" Ахметова, по словам Лещенко, следующие: погашения долгов по зеленой энергетике (в которой олигарх также имеет свою долю - порядка 25,5%), увеличение прайс-кэпов (верхнего предела цен) на рынке электроэнергии, а также тарифов для населения - на 30% с 1 апреля.

Позже Лещенко добавил еще одно "условие Ахметова" — "ДТЭК очень хочет отсрочить выполнение Национального плана сокращения выбросов. Они лоббируют это на комитетских слушаниях и вдувают в уши Министерству экологии. Мол, государство должно "найти источники финансирования" на модернизацию их энергоблоков".

Вторая версия - нарастающий энергетический коллапс, якобы, использует в своих интересах Игорь Коломойский. Которому, наоборот, нужны низкие тарифы на электроэнергию для его ферросплавных заводов. Именно поэтому он продавливает импорт электроэнергии, в том числе, из России.

Впрочем, это не значит, что, если Коломойский одержит победу в энергетической войне, то тарифы для населения расти не будут. Олигарх выбивает дешевый ценник исключительно под свой бизнес, в том числе, через схемы.

Есть еще и третья сторона - "зеленая" энергетика, в которую уже вложились иностранные инвесторы в надежде получить компенсации по заоблачным тарифам. Власти обещают: Украина все выплатит. Но речь идет о миллиардах гривен. И погашение таких сумм вряд ли реально без повышения тарифов для населения.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на энергорынке, и какой сценарий готовят по тарифам для населения.

"Хотелки" Ахметова?

Мы уже писали о нарастающем энергетическом кризисе. И буквально с каждым днем ситуация ухудшается. На ТЭС стремительно тают запасы угля. По состоянию на 8 февраля они уже на 43% меньше минимально необходимого уровня и составляют 384,4 тысячи тонн, - отчиталась "Укрэнерго".

Также растет количество "вырубленных" блоков ТЭС. На 9 февраля их было уже 10. Девять из них — на ТЭС группы ДТЭК и один — на станции "Донбассэнерго".

"Всего на ремонты остановлены блоки общей мощностью 6,5 тысяч мегаватт. В прошлые годы такой показатель никогда не превышал 3 тысяч", - написал на свое странице в Facebook член профильного парламентского комитета, депутат от СН Андрей Жупанин.

По данным Лещенко, ДТЭК, якобы, вырубает энергоблоки не просто так.

"Для усиления переговорной позиции, группа Ахметова сразу восемь (уже девять -Ред) энергоблоков вывела в аварийный ремонт и предупреждает, что уголь на складах может закончиться уже 15 февраля", пишет Лещенко в своем Telegram.

К слову, в ДТЭК обвинения в том, что они "выключаются" специально, опровергают. По каждому блоку приводят технические основания - почему его остановили. К примеру, по последнему случают на Ладыжинской ТЭС блок №4 выведен в ремонт для устранения свища на пероперегревателе котла.

Тем не менее, по мнению Лещенко, все это банальный шантаж.

"Требование 1. Из 10 миллиардов гривен, которое государство выделило для поганашения старых долгов за электроэнергию, минимум 70% отправить на погашение "зелёной" генерации. Сейчас же правительство планирует распределить средства 50/50 между "зелёной" генерацией и Энергоатомом, учитывая, что долги государства приблизительно одинаковые перед ними. Но, поскольку Ахметов плотно сидит в "зеленке" и плевать хотел на государственные АЭС, то долги перед атомщиками его мало волнуют. Строго в соответствии принципам олигархии - "приватизация доходов и национализация убытков", - пишет Лещенко.

Тут стоит отметить, что выплаты - и по зеленой энергетике, и "Энергоатому" - действительно идут. 10,3 млрд, предусмотренные на выплаты долгов, взяты под госгарантии в кредит у государственных банков (пока поступило 5 млрд). При этом Гарантированный покупатель должен погасить по "зеленым" долгам порядка 9 млрд гривен (возвращение этого долга инвесторы ждали еще до конца 2020 года, и уже есть судебные иски к Кабмину за просрочку).

Но у Энергоатома также проблема с деньгами. Собственно, задержка с ремонтом энергоблоков, которая стала одной из причин энергетического кризиса (так как ТЭС сожгли много угля, пока простаивали атомные блоки), была вызвана именно финансовым кризисом у атомщиков. По подрядам попросту нечем было платить. Поэтому еще 16 декабря НКРЭ отправила Гарантированному покупателю письмо, рекомендовав направить, как минимум 50% средств от 10,3 млрд на нужды "Энергоатома".

На как в итоге распределятся эти деньги пока неясно. На выплатах долгов по зеленому тарифу также настаивают иностранные инвесторы, задействовав свои рычаги влияния через посольства в Украине.

Примечательно, что сами "зеленые" считают, что власти, наоборот, подыгрывают "Энергоатому".

Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил: "правительство пообещало рассчитаться по всем долгам. Примерно на сегодняшний день более 5 млрд гривен получил "Гарантированный покупатель" от НЭК "Укрэнерго", это Ощадбанк перечислил в рамках государственных гарантий непосредственно для "зеленых". Но почему-то эти деньги начинают разделять 50 на 50, половину "Энергоатому", половину "зеленым".

По словам Конеченкова, регулятор обещал проведение аудита компании "Энергоатом" перед тем, как разрешать выплачивать ей долги, однако процесс был запущен без проверок. Он также добавил, что в такой ситуации инвесторы вынуждены будут обращаться в суды.

"Доля Ахметова на рынке зеленой энергетики весомая, но все же не самая большая. Больше за выплаты долгов бьются иностранные инвесторы, вложившиеся в наш рынок", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Есть также версия, что историю с "шантажом Ахметова" запустили на Банковой. "Офису президенту нужен крайний, когда пойдут большие выплаты "зеленым". А они точно пойдут, так как международные партнеры Украины уже нервничают по этому поводу. Позиция Запада в этом вопросе куда более значимая для Зеленского, чем любые хотелки Ахметова. Но по итогу, в публичном поле будут разгонять тему, что это происки Рината", - сказал нам источник на энергорынке.

Тарифные качели

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что одна из главных проблем - "экономика" работы блок ТЭС. Из-за дефицита угля их вынуждены переводить на газ, что невыгодно при действующих тарифах. Поэтому следующие "хотелки Ахметова", которые перечисляет Лещенко, выглядят вполне правдоподобными. Речь идет о повышении тарифов.

"Требование 2. Увеличить так называемые "прайс кэпы" (верхний потолок цен) на рынке электроэнергии. Учитывая монопольное влияние на рынок, ДТЭК сможет ещё поднять свои цены", - пишет Лещенко.

Сейчас максимальный ценник зафиксирован на уровне 1,7 гривен за киловатт. Эта цена была вполне приемлемой для генерации, пока не начались проблемы с углем. Но при переводе блоков ТЭС на газ ситуация изменилась.

"Ключевое тут цена. Компании могут привезти импортный дорогой уголь или работать на газу, но им нужна гарантия сбыта электроэнергии. Ведь ценник на ресурс - это себестоимость электроэнергии, а как ее продать, если тариф не впишется в рыночный - вопрос открытый", - говорит Юрий Корольчук, аналитик Института стратегических исследований.

Также наши источники на энергорынка говорят, что угольная генерация поднимает вопрос компенсаций.

Якобы, или пусть государство обеспечит скидку на газ, или повысит прайс-кэпы до 3 гривен за киловатт. Но такая дорогая электроэнергия попросту убьет бизнес. Поэтому не факт, что власти решатся на столь радикальное повышение прайс-кэпов. Тем более, что этому противостоит лобби промышленников. В том числе, против высоких тарифов - Игорь Коломойский, которому нужна дешевая электроэнергия для его ферросплавы заводов.

Частично он закрывает вопрос через "Центрэнерго". Как рассказал нам глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, госкомпания закупила угля "по-минимуму, чтобы обеспечить контракты с предприятиями и поставщицами Коломойского, причем, по сниженному тарифу - 85 копеек за киловатт". Частично - за счет импорта.

Но на фоне дефицита угля повляется интерес "Нафтогаза", которые может "пристроить" на ТЭС "лишний" газ, скопившийся в хранилищах (а его порядка 20 млрд кубов).

"Требование 3. Увеличение тарифов на электроэнергию для населения на 30% с 1 апреля", - назвал Лещенко еще одну "хотелку Ахметова".

Напомним: в Украине уже отменили льготный тариф на первые 100 киловатт (по 90 копеек за киловатт) и люди платят по 1,68 гривен уже с первого киловатта. Такой тариф сохраняется до конца марта. С апреля будут новые ценники, и об этом предупредили еще на этапе отмены льготного тарифа.

Ценник еще с 1 января хотели взвинтить до 2,2-2,5 гривен, но решили, что такой рост будет слишком радикальным.

То есть, с апреля, по прогнозам экспертов, цена на электроэнергию для населения будет не ниже 2,2-2,5 гривен, а может достичь и 3 гривен. В расчетах по макропрогнозу на 2022-2024 годы Минэкономики прогнозирует рост цен на электроэнергию для населения на уровне 38-52%. То есть, повышение тарифа - дело уже практически решенное.

Без повышения ценника для людей, государство попросту не сможет насчитаться с долгами по зеленому тарифу. Ведь радикально повысить цену для промышленности не дадут влиятельные владельцы предприятий. У населения такого "лобби" во власти нет.

По подсчетам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, компенсации инвесторам по "зеленому" тарифу могут составить до 2029 года от 10 до 20 млрд долларов.

Поэтому, из кризиса на энергорынке сейчас пытаются извлечь свою долю выгоду все - и Ахметов, и "зеленые", продавливая рост тарифов, в том числе, для населения, и структуры Коломойского, отстаивающие импорт электроэнергии.

А итогом - будет рост тарифов для украинских граждан.