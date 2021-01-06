Расследование по поводу закупки вакцин от коронавируса начало НАБУ

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Грищук отметил, что пока не могут рассказать детали, потому что ведется досудебное расследование.

"Без фамилий. НАБУ действительно начало расследование в феврале. Начали несколько дней назад. Расследуется закупка вакцин", - сообщил он.