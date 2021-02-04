Морозы до -21 надвигаются на Украину

Прогноз на 11 февраля

В четверг в Украине продолжают идти снегопады в почти всех регионах, кроме Запорожской, Николаевской, Херсонской и Крыма. На западе страны днем будет -2-6, а ночью -1-9. На севере и в центре страны днем -1-3, -2-12. На востоке и юге страны +3+12, а ночью от 0 до +4.

Прогноз на 12 февраля

В пятницу передают снегопады уже во всех областях. На западе ударят морозы, днем будет -7-13 и ночью так же. На юге и востоке днем будет -7+7, а ночью -9+5. В центре и северных областях днем -3-10, а ночью -6-10.

Прогноз на 13 февраля

В субботу будет облачно в большинстве областей, кроме центральных, там будут снегопады. Температура воздуха днем в северных и центральных областях составит -6-12, а ночью -11-15. На западе страны днем -5-9, а ночью -12-15. На востоке и юге страны днем -3-7, а ночью -8-13.

Прогноз на 14 февраля

В воскресенье снегопады уйдут, но будут сильные морозы. На западе днем -6-11, а ночью -9-16. На севере и в центре днем -11-14, а ночью -12-16. На востоке и юге страны днем -5-9, а ночью -9-12.