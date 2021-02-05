О возможном закрытии станций предупредил киевский метрополитен

Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook .

Как пояснили в метрополитене, ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мер, особенно масочного режима. Напоминаем, что для избежания скопления людей в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок", - заявили в столичном метро.