Антоненко под стражей оставил апелляционный суд

Адвокатам отказали в изменении меры пресечения на взятие на поруки.

Сегодня адвокаты вновь заявили, что у обвинения нет никаких доказательств причастности Антоненко к преступлению, кроме экспертизы походки. И просили изменить меру пресечения. Поручителями готовы были стать 15 человек, а суд попросил Антоненко выбрать четверых.

В свою очередь, обвинение выступило против изменения меры пресечения из-за риска, что обвиняемый будет скрываться от суда и влиять на свидетелей, большинство из которых еще не допрошены.

В итоге суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения и Антоненко останется под стражей минимум до 2 апреля.