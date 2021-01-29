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События Вчера, 21:4665
Антоненко под стражей оставил апелляционный суд

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Адвокатам отказали в изменении меры пресечения на взятие на поруки.

Об этом сообщает Суспільне.

Сегодня адвокаты вновь заявили, что у обвинения нет никаких доказательств причастности Антоненко к преступлению, кроме экспертизы походки. И просили изменить меру пресечения. Поручителями готовы были стать 15 человек, а суд попросил Антоненко выбрать четверых.

В свою очередь, обвинение выступило против изменения меры пресечения из-за риска, что обвиняемый будет скрываться от суда и влиять на свидетелей, большинство из которых еще не допрошены.

В итоге суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения и Антоненко останется под стражей минимум до 2 апреля.

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Теги: news, новости, Украина, Антоненко, 7dniv, 7dnivinfo  
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