Почти 130 стран еще не сделали ни одной прививки от COVID

На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП.

Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах.

Об этом в среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, сообщается на сайте ВОЗ .

В то же время, на сегодняшний день почти 130 стран, где живет 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки

"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики", - говорится в заявлении.

ЮНИСЕФ и ВОЗ призывали мировых лидеров "взглянуть за пределы своих границ" и использовать стратегию вакцинации, чтобы положить конец пандемии

Кроме того, производителей вакцин призывают справедливо распределять ограниченный запас вакцины.