Арестовать соратника Навального по запросу РФ отказалась Литва

Он заявил , что такие стремление России "является практикой, заслуживающей осуждения".

Волкова в России обвинили в том, что пользуясь социальными сетями, он якобы побуждал несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, его объявили в межгосударственный розыск

"Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах", - сказал глава литовской дипломатии Ландсбергис.

Он также добавил, что использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации.