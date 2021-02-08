О значительных осадках и гололедице в Украине предупреждают спасатели

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины .

По всей Украине, кроме юга, ожидается снег, а на Закарпатье, днем и в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем. В западных, днем и в северных областях значительные, в Карпатском регионе сильные осадки. В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, метели. Температура в северных и большинстве западных областей ночью 6-11 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

В Киевской области днем значительный снег, местами с дождем, местами гололед; на дорогах области гололедица.