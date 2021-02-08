Итоги визита Борреля в Москву в Эстонии назвали унизительными

Однако она не поддержала его отставку.

Каллас, выступая в парламенте своей страны, заявила, что Россия унизила представителя Европы и саму Европу.

"Я думаю, все это остудит людей, которые наивно надеялись, что с Россией возможен диалог. Россия однозначно не желает диалога, и мы должны исходить из этого факта", - подчеркнула премьер-министр.

В то же время она не присоединилась к требованиям отставки Борреля, которое высказывают некоторые европейские политики.

"Мы должна наблюдать за Россией и вводить санкции", - сказала Каллас.