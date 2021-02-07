Учёные обнаружили, что ежедневное употребление яиц увеличивает риск смерти

Суши и роллы относятся к блюдам японской кухни, которые ужа давно стали интернациональными. Вряд ли найдется тот, кто хотя бы раз попробовал эту еду и остался к ней равнодушным. Доставка роллов в Киеве считается одной из самых популярных и востребованных услуг.

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