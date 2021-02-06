После двух уколов вакциной Pfizer американец заразился коронавирусом

Житель американского города Лейк Форест, штат Калифорния, заразился коронавирусом спустя три дня после того, как получил вторую дозу вакцины производства Pfizer/BioNTech.

Об этом информирует CBS.

Американец Грэй Майкл поделился, что пожаловался медикам на недомогание, не связанное с коронавирусной болезнью, однако результаты теста на инфекцию оказались положительными. По его словам, это произошло уже после получения им второй дозы вакцины.

В свою очередь представитель компании KPC Health доктор Тирсо дель Юнко младший заявил, что не удивлен заражением привитого от коронавируса человека.

"Кажется, я слышал о шести или семи (подобных) случаях за последние три недели, и, думаю, мы будем продолжать наблюдать подобные случаи все чаще и чаще", - сказал эксперт.