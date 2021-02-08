Почему суд убрал Степана Бандеру с карты Киева

Еще в 2016 году Киевсовет переназвал Московский проспект в честь вождя ОУН Степана Бандеры. Это вызвало широкий резонанс не только в Украине, но и за рубежом. Раскритиковали мэрию Израиль и Польша, которые считают ОУН виновной в этнических чистках евреев и поляков.

Но и для многих украинцев Бандера - фигура неоднозначная. Поскольку открыто сотрудничал с нацистами во время оккупации Украины (пусть потом и впал к ним в немилость).

Поэтому против Киеврады посыпались судебные иски. И вот 2 февраля Окружной суд Киева опубликовал вердикт, которым отменил решение городского совета целиком. То есть, прежние названия должны вернуться и другим улицам, которым придумали новые названия.

Впрочем, киевская мэрия уже заявила, что обжалует это решение в апелляции. И только если апелляция поддержит вердикт первой инстанции, то решение вступит в законную силу.

"Страна" разбиралась в подоплеке этого решения и в том, что будет дальше.

Почему суд отменил переименование?

Фабула дела такова.

Истец - организация "Громадський контроль та порядок" - осенью 2016 года подала в суд на решение Киевсовета от 7 июля 2016 года (оно, кстати, с сайта КГГА уже удалено).

Этим решением переименовали не только Московский проспект, но и еще четыре улицы. Из них только одна - улица большевика Эрнста Баумана - подпадала под декоммунизацию. Еще две были названы в честь русских полководцев Суворова и Кутузова.

Суворова, кстати, поменяли еще на одного спорного персонажа - Михаила Омеляновича-Павленко, одного из создателей дивизии СС "Галичина" и "Украинской освободительной армии". Ее формировали нацисты из пленных красноармейцев, которые согласились перейти к немцам.

Но вернемся к иску. Истец обосновал его по следующим пунктам:

1. Киевсовет, принимая своё решение, нарушил технические сроки принятия такого решения, установленные законом о декоммунизации.

2. Есть обоснованные сомнения в правильности подсчета голосов депутатов Киеврады.

3. Улица и переулок Кутузова, улица Суворова и Московский проспект под декоммунизацию не подпадают. Поскольку их в запретительный список не внес даже Украинский институт нацпамяти.

4. Проект решения не выносился на общественное обсуждение в установленном законом порядке. Более того, черновик документа до его голосования вообще нигде не публиковался. То есть киевлян просто поставили перед фактом.

Истец таким образом заявил, что его право, как общественной организации, принимать участие в обсуждении решения, было нарушено.

Ответчик на эти претензии заявил, что общественные слушания проводились на сайте КГГА с марта по май 2016 года. По их итогам Киевсовет рекомендовал мэру Киева внести проект решения по переименованию в зал.

Также в Киевсовете заявили, что улицы Кутузова и Суворова переименовывали не для декоммунизации, а в рамках закона о чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ столетии.

Заслушав стороны, в 2017 году ОАСК назначил техническую экспертизу решения Киевсовета и проводившихся на сайте мэрии общественных слушаний. Для этого эксперты затребовали внутренние данные сайта КГГА, которые мэрия, впрочем, весь 2018-й год отказывалась предоставлять. За что суд назначил муниципальным чиновникам штраф в девять тысяч гривен.

После штрафа комедия продолжилась: суд снова затребовал данные сайта КГГА. Но через два года эксперты прислали судьям ответ: мэрия по-прежнему никаких данных им не предоставила. А вместо этого прислала в суд отчет о слушаниях, указав, сколько человек в них принимало участие.

Но этот отчет получился только со слов мэрии. Институт экспертиз отказался давать по ним свое заключение - поскольку КГГА вторично не выполнила решения суда и доступа к админке своего сайта не предоставила.

Тем не менее, суд решил продолжать рассматривать это дело и без выводов экспертов. Исследовав материалы ответчика, судьи установили, что общественные слушания таки проводились. Отказав истцу в требовании признать действия мэрии и депутатов неправомерными.

А вот с персоналиями, которые появились на топонимической карте Киева, получилось интереснее.

Суд с одной стороны признал, что четких критериев, кого относить к борцам за независимость в ХХ веке, законодательство не устанавливает. В то же время в законе об увековечивании памяти таких борцов есть отсылка к двум организациям - "Украинской войсковой организации" (УВО) и "Украинской повстанческой армии" (УПА).

Если брать Бандеру, то он одно время входил в УВО, как и Омелянович-Павленко. А вот генерал УНР Алексей Алмазов, советский писатель-шестидесятник Евгений Гуцало и уж тем более поляк Януш Корчак - не имеют к этим организациям никакого отношения.

То есть формально никакими борцами за независимость Украины они не являются. Фактически же в их число не входят ни Гуцало, ни Корчак (Аламзов, напомним, служил хотя бы в УНР и Центральной Раде).

Суд установил, что Киевсовет в проекте решения и в пояснительной записке к нему не прописал, каким образом Бандера, Омелянович-Павленко, генерал Алмазов, Корчак и Гуцало принадлежат к когорте борцов за независимость Украины. Что и стало поводом для отмены решения Киевсовета в полном объеме.

Отменят ли решение суда?

Отметим, что ОАСК не впервые "посягает" на Бандеру в топонимике украинской столицы.

Первый раз это случилось в июне 2019 года. Тогда суд оспорил переименование проспектов Бандеры и Шухевича (ранее - Ватутина). Но уже в декабре это решение отменила апелляция.

По той же схеме отменяли решение Окружного админсуда о запрете Институту нацпамяти прославлять дивизию СС "Галичина" (накануне судьям апелляции начали приходить угрозы от националистов).

При этом Окружной админсуд не сдавался. Он дважды - в 2020 и уже в 2021 годах - запрещал столичным властям отмечать памятные даты людей, причастных к Холокосту и сотрудничавших с нацистами.

То есть при Зеленском с одной стороны начались движения Фемиды против стремительной нацификации страны. С другой стороны, суды высшей инстанции быстро пресекали эти попытки (хотя пока их пресекли не все).

И теперь, по идее, на очереди отмена данного решения суда, которое снова запретило имя Бандеры в Киеве.

Бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович в ответ призвал ликвидировать ОАСК.

О том же пишет также недавно выпущенный из СИЗО, зарезавший человека националист Сергей Стерненко. Он обвинил в случившемся Владимира Зеленского и генпрокурора Ирину Венедиктову - за то, что не ликвидируют ОАСК.

Впрочем, противники вердикта не говорят по сути, кого предлагается прославлять украинцам.

Глава Еврейского антифашистского комитета Эдуард Долинский напомнил одну из фраз Михаила Омеляновича-Павленко.

"Весть о создании дивизии СС Галичина наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!", - писал генерал Михаил Омелянович-Павленко, в честь которого переименовали одну из центральных улиц Киева", - написал Долинский в Facebook.

Журналист Макс Назаров считает, что героем для украинцев Бандера не станет.

"Они могут назвать сотню бульваров и проспектов именем Бандеры, но от этого он героем не станет. Никогда".