В Киеве на Куреневке провалился асфальт

В Киеве на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской произошла авария.
Из-за этого движение транспорта ограничено.
"Авария на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской локализована. Движение транспорта ограничено. Водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет. Проводятся работы по установке перекачки стоков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.
Как писало РБК-Украина, в Киеве образовался транспортный коллапс в связи с тем, что четвертые сутки идет снег. Погода внесла сильные коррективы в работу наземного общественного транспорта, который ходит не по графику.
Днем образовались значительные пробки на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, Надднепрянском шоссе, Воздухофлотском проспекте, а также на Подоле.