На дорогу Киев-Чоп сошла лавина. Движение заблокировано

Во Львовской области сегодня произошло схождение лавины.
Лавина заблокировала участок дороги международного значения Киев-Чоп.
Об этом сообщает местное СМИ "Транскарпатия".
Инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области.
"Сегодня, в Сколевском районе Львовской области лавина, которая сошла с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп-Киев", - рассказали в агентстве.
В сети опубликовали видео с места происшествия. На видео зафиксировано, как большая масса снега сходит на трассу, делая невозможным движение транспорта.