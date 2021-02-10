Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 февраля 2021

В Украине по состоянию на утро 12 февраля 2021 - 1 262 867 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 4 773 новых случаев в сутки.
Умерло 24 174 человек.
Выздоровело - 1 106 155.
По областям (по количеству инфицированных):
Київ – 348 випадків;
Вінницька область – 307 випадків;
Волинська область – 117 випадків;
Дніпропетровська область – 297 випадків;
Донецька область – 147 випадків;
Житомирська область – 185 випадків;
Закарпатська область – 314 випадків;
Запорізька область – 153 випадки;
Івано-Франківська область – 592 випадки;
Київська область – 246 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 52 випадки;
Львівська область – 373 випадки;
Миколаївська область – 150 випадків;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 91 випадок;
Рівненська область – 130 випадків;
Сумська область – 103 випадки;
Тернопільська область – 168 випадків;
Харківська область – 189 випадків;
Херсонська область – 48 випадків;
Хмельницька область – 145 випадків;
Черкаська область – 122 випадки;
Чернівецька область – 243 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.