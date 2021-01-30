Ляшко заявил что вакцина AstraZeneca может прибыть в Украину первой

Первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca.

Он отметил, что сейчас еще уточняются бюрократические моменты по поставкам вакцины Pfizer, которую Украина получит в рамках COVAX - 117 тысяч доз.

"Ждем вакцину Pfizer. Но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Сейчас два продукта ожидаем на следующей неделе", - сказал Ляшко.

Известно, что Украина согласовала контрактна поставку 12 миллионов доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.

Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.