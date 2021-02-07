Информацию о лавине на трассе Киев-Чоп опровергли в ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям не подтвердила информацию о сходе лавины на трассу международного значения Киев-Чоп во Львовской области.
Видео, которое распространяют в соцсетях, спасатели называют фейком.
Об этом РБК-Украина сказали в Главном управлении ГСЧС во Львовской области.
"Эта информация неправдивая. Видео уже несколько дней распространяют в Интернете", - заявили в ГСЧС.
Отметим, сегодня местные СМИ сообщили о якобы сходе лавины на трассу Киев-Чоп во Львовской области. СМИ также распространили видео, снятое якобы с места происшествия.