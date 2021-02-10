Почти 1 метр снега выпал во Львовской области

Тем временем , во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы.

По состоянию на утро, снегопады усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях.

С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20см).

Дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях при температуре 0+9.

Температура воздуха в центральных, северных и западных областях -3-10, на юго-востоке +5+7.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег местами заснеженное, в остальных областях - мокрое.

На всех перевальных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха -9-18.