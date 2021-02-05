Последствия глобального потепления чувствует уже и Украина

В частности, степи южного региона могут превратиться в пустыни.
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский, говорится в материале "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".
По его словам, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразования степей южного региона в пустыни.
Он отметил, что за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса Цельсия.
Отметим, в Украине одной из известнейших пустынь являются Олешковские пески.