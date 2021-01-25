Работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной возобновила Румыния

Сообщается, что согласно решению правительства Румынии с сегодняшнего дня сняты карантинные ограничения на перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска "Исакча".

Но из-за режима чрезвычайной ситуации в Румынию могут въехать только:

члены семьи граждан Румынии;

члены семьи граждан других стран-участниц ЕС с правом на проживание на территории Румынии;

лица с долгосрочными визами или видом на жительство;

работники с подтверждающими документами, медики и перевозчики;

дипломаты и члены их семей;

иностранные студенты;

сезонные работники, персонал морского и речного транспорта.

Для въезда в Румынию необходимо иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, а также подтверждение необходимости въезда или транзита.

Для въезда в Украину и транзита необходим отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, медицинская страховка для покрытия лечения от COVID на территории Украины (только для иностранцев).