Работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной возобновила Румыния

Румыния возобновила работу пункта пропуска "Исакча" - "Орловка" на границе с Украиной.
Соответственно, заработала и паромная переправа через Дунай.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
Сообщается, что согласно решению правительства Румынии с сегодняшнего дня сняты карантинные ограничения на перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска "Исакча".
Но из-за режима чрезвычайной ситуации в Румынию могут въехать только:
- члены семьи граждан Румынии;
- члены семьи граждан других стран-участниц ЕС с правом на проживание на территории Румынии;
- лица с долгосрочными визами или видом на жительство;
- работники с подтверждающими документами, медики и перевозчики;
- дипломаты и члены их семей;
- иностранные студенты;
- сезонные работники, персонал морского и речного транспорта.
Для въезда в Румынию необходимо иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, а также подтверждение необходимости въезда или транзита.
Для въезда в Украину и транзита необходим отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, медицинская страховка для покрытия лечения от COVID на территории Украины (только для иностранцев).