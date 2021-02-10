Снежный циклон в Украине отойдет не раньше воскресенья

Однако, в воскресенье снегопады полностью отойдут . Вместо них, будут морозы до -12 градусов днем и до -16 градусов ночью.

В субботу еще будут небольшие снегопады в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, по всей Украины с начала недели идет сильный снег. В частности, в Киеве и Львове.

В связи с ухудшением погодных условий, школы Киева, Львова, Ровно переходят на дистанционное обучение. Также из-за снежной бури введены ограничения движения транспорта.