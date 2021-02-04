В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры в Московский

Протестуют под Окружным административным судом, который отменил переименование проспекта Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие под зданием суда зажгли файеры.
Акция проходит спокойно. Ситуацию контролируют правоохранители.
Отметим, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко.